‘Albertus Magnus verzweeg flauwvallen en onwel worden studenten tijdens ontgroening’

Foto: Google Streetview

Vier studenten zijn flauw gevallen tijdens een ontgroening bij studentenvereniging Albertus Magnus. Volgens De Volkskrant werden nog eens tientallen andere studenten onwel door het incident. De krant stelt dat het incident niet bij de Rijksuniversiteit Groningen is gemeld, terwijl dat wel had gemoeten.

Het incident zou gebeurt zijn tijdens de afgelopen ontgroeningsperiode. In eerste instantie zou Ruben van Rossem, vice-praeses van Albertus, het incident hebben ontkent aan De Volkskrant, maar later zou de vereniging hebben erkent dat het incident had plaatsgevonden.

De oorzaak van de onwelwordingen zou een ontgroeningsincident zijn geweest, waarbij de aspirant-leden 20 minuten voorovergebogen zittend op elkaar hadden zitten wachten.

Hoewel het incident niet eerder werd gemeld aan de universiteit, stelt de vereniging dat het dit voorval alsnog gaat melden aan de Advies Commissie Introductietijden.