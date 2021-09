Agenten halen bestuurder bezorgscooter, die navigatie volgde, van snelweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben vrijdagavond de bestuurder van een bezorgscooter een bekeuring gegeven. De man reed met zijn voertuig op de A28.

De scooterrijder was bij Haren de snelweg opgedraaid en reed richting Groningen. “Een oplettende en behulpzame automobilist zag het gebeuren, en heeft de scooterrijder op de vluchtstrook veilig gezet”, schrijft de politie. “Vervolgens zijn wij gebeld. Wij hebben de jongeman op de bezorgscooter naar de afrit begeleid en hebben hem vervolgens vermanend toegesproken.”

De bestuurder verklaarde dat hij de navigatie had ingesteld, en deze adviseerde hem om via de snelweg te rijden. “De navigatie is niet op de juiste wijze gevolgd. Wij hebben hem een bekeuring gegeven.”