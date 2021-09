Afscheidsconcert Doe Maar in De Oosterpoort gaat niet door

nieuws

Foto: Eve - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4271647

Het concert van Doe Maar dat op 10 oktober in De Oosterpoort zou plaatsvinden, gaat niet door. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Het optreden in De Oosterpoort zou onderdeel uitmaken van de afscheidstournee van de popgroep. Deze hele afscheidstournee gaat niet door. Concertorganisator Mojo laat woensdag weten dat het besluit is genomen omdat zanger en bassist Henny Vrienten ziek is geworden. Over de aard van de ziekte doet Mojo geen uitspraken. De Telegraaf weet te melden dat Vrienten een ziekenhuistraject in gaat.

Het concert in Groningen wordt op een later moment niet ingehaald. Mensen die al een kaartje voor het concert hadden gekocht, worden per e-mail geïnformeerd. Zij krijgen hun aankoopbedrag van de tickets automatisch teruggestort.

Doe Maar scoorde in 1982 hun grootste hit met ‘De Bom’. De plaat zou vijf weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse Top 40 staan: