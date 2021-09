Afgelopen week ruim twintig procent minder nieuwe besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen zeven dagen lag het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus 21 procent lager dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

In totaal vond de GGD in Groningen, tussen 21 en 28 september, 312 nieuwe coronabesmettingen in Groningen. In de week daarvoor waren dat er nog 381. Daarmee daalde ook het aantal besmettingen per 100.000 mensen fors, van 64.9 naar 53.2 infecties per 100.000 mensen. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde, van zes naar drie in de afgelopen week.

Ook landelijk daling

Landelijk daalde het aantal nieuwe infecties met twaalf procent, ten opzichte van de week tussen 14 en 21 september. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners ging daarmee van 79 naar 71. Wel lieten negen procent minder Nederlanders zich testen op het coronavirus.

Het aantal opnames in de ziekenhuizen daalde met dertig procent, de IC’s kenden achttien procent minder opnames. Het reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal positieve coronatesten, ligt nog steeds onder de 1.