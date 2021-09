AED geplaatst bij voormalig gemeentehuis in Haren

nieuws

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) bij de ingebruikname van de AED bij het gemeentehuis in Haren. Foto: gemeente Groningen

Bij het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Haren is woensdag een AED geplaatst. Op woensdag is het Wereldhartdag.

Bij de officiële ingebruikname van de AED was wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Volksgezondheid aanwezig. In het bijzijn van medewerkers van de Stichting Groningen Hartveilig werd het apparaat geplaatst. In Groningen zijn nu 750 AED’s aangesloten. Zij kunnen gebruikt worden door burgerhulpverleners van de stichting. Mocht iemand gereanimeerd moeten worden, dan krijgen deze burgerhulpverleners een melding waarop ze met een AED naar de locatie kunnen gaan waar de persoon zich bevind. De gemiddelde responstijd is op dit moment 1 minuut en 40 seconden.

De stichting laat weten nog op zoek te zijn naar meer burgerhulpverleners. Meer informatie hierover vind je op deze website.