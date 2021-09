Actievoerders bezetten academiegebouw vanwege kamernood

nieuws

Foto Danja de Jonckheere Bezetting academiegebouw

Ongeveer honderd studenten hebben donderdag aan het begin van de middag de hal van het academiegebouw bezet.

Ze gaan pas weg als er toezeggingen gedaan worden om de kamernood onder buitenlandse studenten op te lossen. De actie volgde na een demonstratie van enkele honderden studenten.

De demonstratie was georganiseerd, omdat veel met name buitenlandse studenten geen kamer kunnen vinden in Groningen. De actievoerders vinden dat de gemeente en de onderwijsinstellingen hiervoor verantwoordelijk zijn.

De bezetters zijn van plan om een tijd te blijven, want zij hadden onder meer slaapzakken meegenomen. De politie kwam ook een kijkje nemen. Na overleg hebben de actievoerders de trappen ontruimd en zijn zij alleen nog in de hal aanwezig.

