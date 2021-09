Acclimatiseren, testen en optimaliseren: Green Spirit aangekomen in Marokko

nieuws

Foto: Top Dutch Solar Racing

De studenten van Top Dutch Solar Racing uit Groningen zitten sinds 25 september 2021 in het Marokkaanse Agadir. Tot en met 25 oktober staat voor het raceteam in het teken van acclimatiseren, testen en optimaliseren, in de aanloop naar de Moroccan Solar Challenge.

Na een reis van 8 uur kwam het team vrijdag aan in de westelijke havenstad, die tevens de start van de Moroccan Solar Challenge 2021 markeert. “Voor het team is het enorm wennen om in Marokko te werken. Een andere omgeving, een verschillende cultuur en niet te vergeten de hogere temperatuur”, zegt Alje Zwijghuizen, woordvoerder. “Nu hebben we even de tijd om te acclimatiseren voordat we aan de Moroccan Solar Challenge 2021 meedoen. We hebben vertrouwen in onze zonneauto en nog meer vertrouwen in ons als team.”

De Green Spirit is aangekomen

Woensdag kwam de container met hun zonneauto, genaamd Green Spirit, aan in Agadir. Het team is nu bezig met het testen en optimaliseren van de zonneauto. “Hoe reageert de zonneauto op het Marokkaanse landschap en bijvoorbeeld ook op de hitte? Dit gaan we tijdens de testdagen uitvinden en verwerken in ons optimalisatieproces.” zegt Ruben Joosten, woordvoerder.

De Green Spirit moet nog door de ‘scrutineering’ komen, waarbij er wordt gekeken of de zonneauto voldoet aan alle regels en voorwaarden die voor de Solar Challenge gelden. Op 25 oktober start Top Dutch Solar Racing de Moroccan Solar Challenge in Agadir.