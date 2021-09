Aaron (4) vangt boeven in het Stadspark

Meelopen met de politie: dat was de grootste wens van de vierjarige Aaron en die ging vrijdag in vervulling.

Door een hartaandoening heeft Aaron veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht en daarom zorgde de stichting Make-A-Wish ervoor dat hij vrijdag samen met de politie boeven kon vangen in het Stadspark. “Het is fantastisch hoe ze zo’n dag in elkaar zetten voor hem,” vertelt zijn moeder. “Als je ziet hoe hij er vorig jaar bij lag in het ziekenhuis en dan hoe hij nu deze dag krijgt, dat is echt fantastisch. Hij vindt het soms wel spannend, maar hij geniet. Dat zie je aan hem.”

Dit soort wensen komt vaker voor, ziet Sandra Rozendal van Make-A-Wish. “Dat blijft toch altijd een droom van kinderen om later bij de politie of de brandweer te werken. Dat zijn ook hele leuke dromen om te vervullen, want er zit lekker veel actie in. De beleving met de boeven erbij vinden ze toch wel leuk.”

Ze denken dat het erg belangrijk is dat kinderen een onbezorgde dag kunnen hebben. “Het zijn zieke kinderen, ze komen veel in het ziekenhuis. Een keer wat afleiding, iets leuks doen en een herinnering voor later, dat is heel belangrijk.” Dat denkt ook de vader van Aaron. “Als je kijkt naar wat onze zoon de afgelopen vier jaar heeft meegemaakt, dat maakt een normaal mens in 50 jaar nog niet mee. Dus ik vind dit heel belangrijk.”