Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen blijft stabiel

Foto via UMCG

Het aantal opgenomen coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is vrijwel niet veranderd sinds afgelopen dinsdag. Dat blijkt uit de cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht.

Vrijdagochtend lagen er dertien coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen, één meer dan dinsdag. Van deze patiënten liggen er zes op een IC. Dat was ook dinsdag het geval.

Ook in Noord-Nederland blijft het aantal ziekenhuisopnames, gerelateerd aan COVID-19, ongewijzigd. In totaal kent Noord-Nederland nu 35 opnames van coronapatiënten, waarvan negentien op een IC. Het aantal opnames op de IC’s in het noorden steeg met één patiënt.

Het aantal patiënten van buiten de regio, wat is opgenomen in de drie noordelijke provincies, daalde met één patiënt ten opzichte van dinsdag. Deze patiënten zijn gelijk verdeeld over de verpleegafdelingen en de IC’s.