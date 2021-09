Aanpak cameratoezicht Folkingestraat roept vragen op bij raadsfracties

nieuws

Het besluit van burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen om het cameratoezicht in de Folkingestraat te verlengen roept vragen op bij verschillende raadsfracties. Dat bleek woensdag tijdens een meningsvormende sessie van de Groningse gemeenteraad.

De camera’s werden afgelopen voorjaar opgehangen nadat veel bewoners klaagden over overlast, die vaak gekoppeld is aan drugs. Ook werden bewoners bedreigd. Onlangs maakte Schuiling bekend dat de camera’s tot oktober volgend jaar zullen blijven hangen. “Wij kunnen ons vinden in deze aanpak”, zegt fractievoorzitter Gerben Brandsma van de ChristenUnie. “De huidige periode is kort geweest en verlengen is noodzakelijk om het effect er van te kunnen zien. Maar tegelijkertijd vragen we ons wel het één en ander af. Na het verdwijnen van de camera’s in 2018 is men doorgegaan met een persoonsgerichte aanpak van de problemen. Toch zijn er nu opnieuw camera’s nodig. Wat gaat er voor zorgen dat het probleem de komende periode wel succesvol wordt opgelost? Wat gaat er op preventief gebied anders gebeuren?” Andere partijen delen de kritische punten van de ChristenUnie.

“Politie en zorg moeten meer ruimte krijgen”

Jurrie Huisman van de SP: “De verlenging zoals die nu is voorgesteld, daar kunnen wij ons als partij in vinden. Ik ga daar ook geen lange woorden aan vuil maken. Wat betreft de hoek Folkingestraat – Nieuwstad, zijn we kritischer. We vinden dat er voorwaarden moeten worden gesteld. Er moeten tijdelijke en aanvullende maatregelen komen waardoor politie en zorg de ruimte krijgen om de problemen aan te pakken. Het is ook de manier waarop cameratoezicht op de lange termijn weer afgeschaft kan worden. Een overheid die op straat mee kan kijken, dat heeft niet de voorkeur van mijn fractie.”

Nu nog te kort dag voor conclusies

Burgemeester Schuiling legt uit dat de camera’s er nu een aantal maanden hangen en dat het doel van de camera’s is om te kijken of daarmee de overlast ook af lijkt te nemen. Om die conclusie te trekken, daar is het nu nog te kort dag voor. Wel laat de burgervader weten de kritiek mee te nemen. Over een half jaar gaat Schuiling de gemeenteraad bijpraten over de situatie in de Folkingestraat.