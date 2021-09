55-plussers bewegen op laagdrempelige manier tijdens eerste Oldstars Sportweek

nieuws

Foto: Oldstars

Van 25 september tot en met 1 oktober kunnen ouderen, 7 dagen lang, bij verschillende sportverenigingen in Groningen kennismaken met diverse aangepaste OldStars spelvormen.

In de kennismakingslessen tijdens eerste Oldstars Sportweek Groningen zijn de beweegvormen aangepast op de 55-plusser. Naast bewegen staat het ontmoeten en sociaal contact centraal. Onder meer Celeritas-Donar (basketbal), NIC (korfbal), Sportwijk Beijum (handbal en buitenfitness), GHBS (hockey), Près le But (jeu de boules), TSH (tennis), BC Go!

(badminton) en RCG (rugby) verzorgen tijdens deze week een clinic.

Op Nationale Ouderendag op 1 oktober wordt de week officieel groots afgesloten tijdens de OldStars Beweegdag op sportcomplex Corpus den Hoorn in Groningen.

Meer informatie over het gehele programma, tijden en locaties en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op Huis voor de Sport Groningen. Deelname is gratis.