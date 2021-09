40.000 handtekeningen voor Nunë en Davit zijn binnen; dreigende uitzetting op agenda Tweede Kamer

nieuws

Foto: Suzan de Grijs

De protestactie voor Nunë en Davit, die donderdagavond plaatsvond op de Grote Markt in Groningen, was een groot succes. De actie heeft ervoor gezorgd dat er nu 40.000 handtekeningen zijn binnengehaald voor de petitie, die ervoor moet zorgen dat de Tweede Kamer de situatie van de Groningse broer en zus op haar agenda zet.

Voor het protest van donderdagavond stond de teller van de petitie, die sinds begin februari loopt, op zo’n 34.000 (digitale) handtekeningen. In iets meer dan vier uur tijd schoot het aantal omhoog naar de benodigde 40.000 krabbels. Het doel van de petitie werd daarom snel opgeplust naar 50.000, zodat mensen gewoon handtekeningen kunnen blijven zetten

“Niet te bevatten, we zijn zo ontzettend dankbaar en blij”, zo lieten Nune en Davit donderdagavond weten via Instagram. “Duizendmaal dank voor iedereen!”

Dreigende uitzetting op agenda Tweede Kamer

De handtekeningen worden gebruikt om de uitzetting van de twee kinderen naar Armenië, een land waar ze niet zijn geboren en nooit zijn geweest, op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. De handtekeningenactie werd opgezet door de Nederlandse ‘familie’ van Nunë en Davit. De familie Westra strijdt al sinds 2019 voor een verblijfsvergunning voor de twee kinderen.

Een meervoudige kamer van de rechtbank Groningen behandelt op 30 september aanstaande of de IND haar werk goed heeft gedaan. Als dat niet zo blijkt te zijn, moet de IND de beoordeling van de uitzettingsprocedure opnieuw doen. De rechtszaak leek tot nu toe de laatste strohalm voor de kinderen, maar de behandeling van hun zaak door de Tweede Kamer brengt daar mogelijk verandering in.

De negenjarige Nunë en haar zevenjarige broertje Davit zijn in Nederland geboren. Ze wonen al hun hele leven in Groningen en zijn nog nooit in Armenië geweest. Ze spreken de taal niet en kennen er niemand. Toch moeten de twee kinderen misschien terug naar het Oost-Europese land, omdat hun ouders ooit wegvluchten uit Armenië.

