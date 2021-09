27 wagens rijden door Stad tijdens tweede editie #UnmuteUS

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aanstaande zaterdag vindt, voor de tweede keer, een protestparade van de evenementensector plaats in de binnenstad van Groningen. Volgens de organisatie hebben inmiddels 27 organisaties aangegeven met een wagen mee te rijden in de proteststoet, die om 14.00 gaat beginnen aan de Concourslaan, vier keer zoveel als tijdens de eerste editie.

De organisatie van het Groningse #UnmuteUs-protest laat donderdagmiddag weten dat het de grootste UnmuteUs-protestmars van Nederland op stapel heeft gezet. Niet alleen Groningse evenementenorganisaties doen mee. “Een aantal van 27 wagens, bemand door een veelvoud aan organisaties van Leeuwarden tot Emmen en Stadskanaal tot Stad zullen meerijden met Unmute Us #2”, zo schrijft de organisatie.

De parade vertrekt en eindigt wederom bij de Concourslaan in Groningen. Meerdere betrokkenen zullen, rond 17.00 uur, toespraken geven en vervolgens aan de demonstranten oproepen om weer naar huis te gaan. Volgens de organisatie ligt de nadruk bij deze editie, nog meer dan vorige keer, op het verspreiden van de boodschap van Unmute Us: “Hierdoor zijn alle wagens en organisaties geïnstrueerd de boodschap zo duidelijk mogelijk uit te dragen, zodat dit protest zo sterk mogelijk zal blijven resoneren onder de aanwezigen.”

Unmute Us wil met de protestactie het demissionaire kabinet oproepen te stoppen met het ‘meten met twee maten’: “Laat de evenementensector en het nachtleven weer opereren zoals dit in andere sectoren en in de landen om ons heen ook kan! Ondersteun de makers in hun voortbestaan en geef deze sector, waarin Nederland mondiaal koploper is, het respect dat de sector verdient!”