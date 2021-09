’27 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 71 in provincie’

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds woensdagochtend 27 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM donderdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie vond de GGD nog eens 44 infecties.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen daalde met zestien infecties ten opzichte van het aantal tussen dinsdag- en woensdagochtend. In de provincie werden driebesmettingen meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. De gemeente Westerwolde kende de meeste besmettingen in de Ommelanden, met twaalf nieuwe infecties.

Het RIVM maakt melding van één nieuwe ziekenhuisopname in de provincie. Deze COVID-patiënt is afkomstig uit de gemeente Het Hogeland. Er werden geen nieuwe sterfgevallen door corona gemeld.

Landelijk vonden de GGD’en 2.821 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Dat zijn er zes minder dan donderdag. 87 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan achttien op een IC. Vijf mensen overleden aan COVID-19, drie meer dan woensdag werd gemeld.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per Groningse gemeente:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 27 0 0 Midden Groningen 5 0 0 Stadskanaal 1 0 0 Het Hogeland 8 1 0 Veendam 0 0 0 Westerkwartier 6 0 0 Pekela 2 0 0 Eemsdelta 2 0 0 Oldambt 4 0 0 Overig 4 0 0 Westerwolde 12 0 0 Totaal 71 1 0 Overig 0 0 0