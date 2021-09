250 particuliere huurders melden zich bij Hulpdienst SP voor compensatie aardbevingsschade

nieuws

Ruim 250 particuliere huurders uit Groningen hebben zich bij de SP Hulpdienst gemeld, omdat ze ook in aanmerking willen komen voor de compensatieregeling voor huurders in het aardbevingsgebied.

Begin deze week startte de SP Hulpdienst met het meldpunt. Volgens de SP toont het grote aantal meldingen dat het probleem breedgedragen en diepgevoeld is. “We zien dat huurders ook voor elkaar, voor oudere buren en mensen in bijvoorbeeld aanleunwoningen meldingen doen. Met elkaar kunnen we dit regelen”, aldus SP-raadslid en hulpdienstmedewerker Jurrie Huisman.

Aanstaande woensdag dient SP-Kamerlid Sandra Beckerman een voorstel in om compensatie voor particuliere huurders te regelen. “Hoe meer melding, des te hoger de druk op de minister en de Kamerleden wordt om de compensatie te regelen”, zo stelt Beckerman. “Wij roepen alle particuliere huurders, in de postcodegebieden die onder de regeling vallen, op om melding bij ons te doen.”

Het meldpunt blijft de komende weken geopend. Particuliere huurders kunnen hun melding doorgeven via hulpdienstgroningen@sp.nl