12-jarige jongen krijgt gelijk van rechtbank over vaccinatie

Foto: James Gathany en Judy Schmidt via Pixnio

De kinderrechter heeft een 12-jarige jongen uit Groningen in het gelijk gesteld in diens zaak tegen zijn vader. De jongen wilde zich tegen corona laten vaccineren, maar zijn vader gaf hem geen toestemming.

De moeder van de 12-jarige scholier heeft geen bezwaar tegen de coronaprik. Zijn ouders zijn gescheiden en zijn bovendien in een rechtszaak verwikkeld over de opvoeding van de jongen en zijn broertje. Zijn vader is sceptisch over de werking van het vaccin, en de eventuele bijwerkingen.

De jongen zegt zich bewust te zijn van de risico’s van corona. Hij wil zich graag laten vaccineren om contact te kunnen houden met zijn ernstig zieke grootmoeder. Omdat zijn vader geen toestemming gaf, is de jongen naar de kinderrechter gestapt en die heeft hem in het gelijk gesteld. Hij mag nu direct een prik gaan halen, al gaat zijn vader wellicht nog in hoger beroep. Volgens de rechter is de kans op bijwerkingen van het vaccin bij kinderen van deze leeftijd zeer gering.