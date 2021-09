100% Groningen: Studenten naar Zernike, minder in de stad

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Er moeten snel studentenkamers op de Zernike Campus komen. Dat vindt de fractie van 100%Groningen. Wanneer die kamers er zijn moet het aantal studentenkamers in de stad worden verminderd.

Dat moet vooral gebeuren op plekken waar studentenhuizen veel overlast geven. Fractievoorzitter Hans Moerkerk van 100%Groningen kan er over meepraten, want hij woont in de Schilderswijk waar veel lawaaierige studentenhuizen staan.

Moerkerk zegt dat studentenhuizen in de stad weer gewone woningen moeten worden, waar studenten die afgestudeerd zijn kunnen gaan wonen. Deze groep heeft vaak moeite om passende woonruimte te vinden.

Moerkerk denkt drie zaken aan te pakken: Studenten wonen vlak bij hun studie, geen lawaaioverlast in wijken en meer woningen voor afgestudeerden.