Zwemmers voltooien laatste clinic voor Groningen Swim Challenge: “Zoveel enthousiasme”

Over precies twaalf dagen vindt in Groningen de Swim Challenge plaats. Maandagavond werd de laatste clinic gehouden ter voorbereiding op het evenement.

“Het is ontzettend goed gegaan”, vertelt Carolien Fleurke van de Swim Challenge. “De omstandigheden waren vanavond best wel heel erg pittig. Ik weet niet of je naar buiten hebt gekeken, maar het waait erg hard en zo nu en dan trekken ook flinke plensbuien over. Toch heeft dat vanavond 43 zwemmers er niet van weerhouden om van de Dorkwerdersluis naar de Reitdiephaven te zwemmen. Een tocht van ongeveer 2,5 kilometer. En iedereen heeft het ook gehaald. Dus je kunt wel stellen dat deze zwemmers er allemaal klaar voor zijn.”

“Deelnemers hebben zichzelf verbaasd”

De clinic was de laatste uit een serie van acht. “Het is echt bewonderenswaardig wat deelnemers de afgelopen weken hebben bereikt. Je moet je voorstellen dat bij de eerste keer sommigen nog geen borstcrawl konden, of nog niet zo onderlegd waren in het zwemmen. Als je nu ziet wat ze kunnen, dan is dat echt indrukwekkend. Ik denk dat sommige deelnemers zichzelf ook wel verbaasd hebben. Je kunt je misschien afvragen of het handig is om een borstcrawl te kunnen. Voor de korte afstanden is het wellicht overbodig, maar als je mee doet aan de estafette van 35 kilometer, dan is het toch wel heel handig om een bepaalde snelheid te kunnen halen. Een snelheid die je nodig hebt om je doel op tijd te bereiken.”

“Sfeer is heel positief”

Volgens Fleurke wordt er door de deelnemers ook veel energie in gestoken. “Men kan deelnemen aan deze acht clinics maar we zien dat er ook veel in de eigen tijd wordt getraind. Sommige zwemmers trainen wel drie keer per week. En ik moet zeggen dat de sfeer in deze groep heel positief is. Iedereen is heel enthousiast. Het verbindt elkaar ook, en het geeft ook heel veel energie. Het ervaart echt als door, met en voor elkaar.”

Geld

Bij de Swim Challenge wordt er door de Groningse diepen en door het Reitdiep gezwommen. Met het evenement wordt er geld opgehaald om kanker uit de wereld te helpen. “Er is al een groot bedrag opgehaald. We lopen qua bedrag op dit moment ook voor op voorgaande jaren. En wat mensen allemaal wel niet doen om geld in te zamelen. Er worden koeken en taarten verkocht, er worden pubquizes georganiseerd. Er zijn carwashes. Er zijn zoveel initiatieven. En als je ook hoort dat iedere zwemmers wel een verhaal heeft, ja dan is het belangrijk om geld op te halen om het onderzoek om mensen met kanker te kunnen genezen, om dat mogelijk te blijven houden.

Meer informatie over de Groningen Swim Challenge vind je op deze website.