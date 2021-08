Zonnebadende zeehond gespot in De Onlanden

nieuws

Foto: Boswachter Warner Reinink van Natuurmonumenten via Twitter (@WarnerReinink)

De zeehond die vorige week dinsdag werd gespot in het Peizerdiep, vind ook natuurgebied de Onlanden ogenschijnlijk een heerlijke plek om te vertoeven. Het dier werd donderdagochtend opnieuw gespot in het natuurgebied.

Boswachter Warner Reinink spotte het dier zonnebadend op een oever. Het dier verstopt zich duidelijk niet, zo stelt Reinink op Twitter. Waarschijnlijk is het dier eerder deze week aangekomen, na een omzwerving in het Peizerdiep. Daar werd de zeehond vorige week voor het eerst gezien.

Hoogstwaarschijnlijk zijn De Onlanden niet het permanente verblijfsgebied van de zeehond, zo stelde een woordvoerder van Zeehondencentrum Pieterburen vorige week bij RTV Drenthe. Volgens het Zeehondencentrum gaat het dier de weg naar de zee zelf terugvinden. Maar alleen als de zeehond met rust gelaten wordt. Zolang het dier niet in gevaar is, laat ook het Zeehondencentrum het dier lekker zonnebaden in De Onlanden.

De zeehond in de #Onlanden laat zich nog steeds goed zien! pic.twitter.com/94LaBySunV — Warner Reinink (@WarnerReinink) August 12, 2021