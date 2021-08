‘Zomerweer wordt komend weekend afgewisseld met wolken, regen en onweer’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Wolkenvelden en zon voeren de aankomende dagen de boventoon in het weerbeeld. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komen er ook een aantal flinke regen- en onweersbuien voor in Groningen, gedurende de vrijdag en het weekend.

Volgens Kamphuis is er vrijdag af en toe zon, afgewisseld door stapelwolken. “Maar er kunnen ook een paar stevige buien tot ontwikkeling komen, met kans op onweer”, aldus Kamphuis. “De middagtemperatuur komt uit rond 21 graden, bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er kans op mist, zo stelt Kamphuis. Maar de weerman stelt dat deze in de ochtend weg gaan trekken. “Verder zijn er wolkenvelden, afgewisseld door flinke perioden met zon en het blijft droog”, vervolgt Kamphuis. “Met 23 of 24 graden is het warm zomerweer. De zuidoostenwind is zwak of matig.”

“Na een droge zaterdagavond, met een temperatuur rond 20 of 21 graden, volgt in de nacht regen en onweer met lokaal mogelijk een flinke plens regen”, vervolgt Kamphuis. “Zondag is er af en toe zon, maar is het onstabiel met ook een regen- of onweersbui. Het wordt 21 graden.”

Na het weekend draait de stroming volgens Kamphuis naar het noorden tot noordoosten. “Er is af en toe en misschien wel geregeld zon, afgewisseld door ‘Noordzeewolken’ en het blijft droog. Overdag wordt het 20 of 21 en in de nacht 10 tot 12 graden. Of er na woensdag een depressie-doorbraak komt, of dat hoge druk stand houdt, is onzeker.”