Zoekactie naar 16-jarig meisje in Stad (update)

De politie startte donderdagavond een zoekactie naar een zestienjarig meisje.

De politie zocht, in een wijde straal rond de noordzijde van het Boterdiep, naar het meisje. Het vermiste 16-jarige meisje werd later op de avond aangetroffen in de Herestraat.

De politie Groningen bedankt alle mensen die mee hebben gezocht voor de medewerking.

Update 05-08-2021 23.20 uur:

Dit bericht is aangevuld met het bericht van de politie dat het meisje is aangetroffen.

GRONINGEN: Vermist in Groningen16 jarig meisje.185 lang.Licht getint, zeer lang zwart haar.Wit shirt.Lichtblauwe broek met gat op knie. Wit tasje

Tips? Bel nu 112 https://t.co/U1KuhKRL6B — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) August 5, 2021

GRONINGEN: Het vermiste 16 jarige meisje is door de politie Groningen aangetroffen in de Herestraat. De politie Groningen bedankt U voor uw medewerking. https://t.co/U1KuhKRL6B — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) August 5, 2021