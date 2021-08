Zo steeg de geluidsbelasting rond Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Estormiz via Wikimedia Commons (CC 1.0 SA)

Met een stijging van 154 procent in het aantal vliegbewegingen tussen 2010 en 2018 is ook het gebied waar ‘geluidsbelasting’ is rond Groningen Airport Eelde flink uitgebreid. Dat blijkt uit cijfers die het Compendium voor de Leefomgeving maandagmiddag naar buiten heeft gebracht.

Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er uitziet rond de Groningen Airport Eelde. Daarop is te zien dat het gebied binnen deze contouren flink is uitgebreid. Het hoogste geluidsniveau blijft beperkt tot de landingsbaan en de dichte omgeving. Ook het tweede niveau blijft beperkt tot vlak rond het vliegveld.

Maar het derde niveau heeft zich flink uitgebreid. De zone met een gemiddeld geluidsniveaus tussen de 48 en 56 dB per etmaal is flink uitgebreid. In 2010 lag deze zone nog in beperkt bewoond gebied, maar de zone breidde zich in 2018 uit tot boven Glimmen. “Voor het gebied binnen de 48 dB(A) Lden-contour moet duidelijk nagedacht worden of ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld woningbouw) daar wel passend zijn, gezien de nabijheid van de luchthaven”, zo schrijft het Compendium voor de Leefomgeving.