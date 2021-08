Zo gaat het waterstof-tankstation aan de Bornholmstraat eruitzien

nieuws

Impressie via Century Autogroep

Century Autogroep en Holthausen Clean Technology beginnen eind augustus met de bouw van een groen waterstoftankstation aan de Bornholmstraat in Groningen. Dinsdagmiddag deelden de twee bedrijven voor het eerst impressies van het station.

Energy Points, onderdeel van Holthausen Clean Technology, bouwt het waterstoftankstation tegenover het pand van Roossien Hoogwerktechniek aan de Bornholmstraat.

De verwachting is dat het waterstoftankstation in november van dit jaar wordt opgeleverd. Het publieke waterstoftankstation zal 24 uur per dag en 7 dagen in de week geopend zijn.