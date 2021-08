Zilveren ring krijgt meer waarde na verlies op Zilverlaan

nieuws

Foto: Google Streetview

Donderdag verloor Danny Hoffmann zijn zilveren ring in de Zilverlaan, toen hij flyers rondbracht voor het Zomerfeest. Het was een ring zonder emotionele waarde, maar dat is veranderd.



De wijkwebsite Op ’t Vinkentouw bericht:

‘Vrijdag 20 augustus kwam Danny kijken bij het feest. Aangekomen bij de kiosk kwam Leendert ineens aanzetten met Danny’s ring met de vraag “is die van jou?” Danny zei verbaasd “Ja!”

Wat bleek nou… Een mevrouw had deze ring naar de kiosk gebracht en aan Cor (medewerker van de kiosk) gegeven met het verhaal dat ze Danny had zien flyeren en de zilveren ring had gevonden. Deze twee zaken koppelde zij aan elkaar met het verhaal dat zij vermoedde dat de ring van Danny was.

Voor Danny had de ring geen emotionele waarde (hij heeft ‘m zelf ooit gekocht). Echter nu hij zijn ring op deze manier terug heeft gekregen, zit er voor hem nu wel ‘een verhaal’ achter zijn ring!

Danny geeft aan dat hij de alertheid en eerlijkheid van deze mevrouw erg waardeert en hij wil deze mevrouw daarom oproepen om zich te melden bij kiosk Diamantpark of via info@vinkhuizen.nl (waar Danny’s telefoonnummer bekend is), zodat hij haar kan bedanken en met een kleinigheidje kan verrassen! Ook geeft Danny aan dat hij de kioskmedewerkers zeer dankbaar is voor de hereniging met zijn ring! Eind goed, al goed.’