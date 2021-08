Zielige laptops in weggeefhoek van Computerbank Stad zoeken handig baasje

nieuws

Foto: Stichting de Computerbank

Laptops of telefoons met een deukje, een krasje of een traag besturingssysteem worden vaak afgedankt. Maar voor handige mensen met een kleine beurs zijn de apparaten vaak nog wel van waarde. Daarom heeft Stichting de Computerbank vanaf nu een weggeefhoek voor dergelijke apparaten in MFC de Stroming aan de Merwedestraat.

“Het idee van de laptop-weggeefhoek is ontstaan in Hoogezand”, vertelt Taco van de Kooij van de Computerbank. “Een medewerker had er moeite mee dat sommige apparaten werden ontmanteld. Een enkel apparaat deed het nog goed, dus waarom dan niet hergebruiken?”

De Computerbank benadrukt dat het gaat om apparaten waar wel degelijk iets aan mankeert, zo stelt Van Der Kooij: “Soms is dat een streep door het scherm, zijn ze heel langzaam of is de behuizing fors beschadigd. Maar de laptop doet het dan verder nog goed, dus waarom dan weggooien?”

Van der Kooij heeft geen idee of er belangstelling is voor een laptop met een foutje: “We gaan het gewoon proberen en bieden alles aan waarbij we denken dat iemand er nog iets mee kan. De eerste laptops zijn al opnieuw de wereld in en dat vind ik best super.”

Reageren op een laptop van de Computerbank? Meld je dan aan op de Facebookpagina van Stichting de Computerbank en stuur een berichtje over een apparaat wat je wil hebben.