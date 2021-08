Zeventien coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen, waarvan vier op IC’s

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Op maandagochtend lagen er zeventien coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen, vier minder dan een week geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Van de zeventien coronapatiënten die maandagochtend in een Gronings ziekenhuisbed lagen, verbleven er vier op een IC. Een week gelden werden er nog zeven COVID-patiënten behandeld op de IC-afdelingen in de provincie.

In de drie Noord-Nederlandse provincies samen werden maandagochtend 39 coronapatiënten behandeld in een ziekenhuis. Veertien van deze patiënten werden behandeld op een IC. Het totale aantal patiënten daalde sinds vorige week maandag met zeven opnames.

Van de 39 opgenomen coronapatiënten in Groningen, Friesland en Drenthe, zijn er tien afkomstig van buiten de regio. Deze patiëntengroep was maandagochtend gelijk verdeeld over verpleegafdelingen en de Intensive Cares.