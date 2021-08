Zeehond in Onlanden heet Thor en stond eerder bekend als ‘Julio Iglesias’

nieuws

Thor de zeehond in De Onlanden - Foto: Sander van Dijk

De zeehond die sinds enkele weken in De Onlanden rondzwemt, heet Thor. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen verbleef het dier vorig jaar enkele maanden in haar opvang. Het dier was daar ook enige tijd bekend onder een andere naam, namelijk Julio Iglesias.

Eerst ‘Julio Iglesias’, nu ‘Thor’

Bezoekers van De Onlanden werden sinds vorig week door het Zeehondencentrum gevraagd om foto’s te maken van de achtervoet van het dier. Daarop staat namelijk een merkteken met een nummer.

Met dit nummer wist het Centrum te achterhalen dat het dier vorig jaar juni als pasgeboren pup is gevonden in Friesland, waarna het dier overgebracht is naar het Zeehondencentrum. Het dier werd eerst ‘Julio Iglesias’ genoemd, maar nadat het dier symbolisch werd geadopteerd door donateurs, kreeg het dier de naam Thor.

Eind oktober werd de zeehond, een mannetje, uitgezet op de Kuipersplaat tussen Schiermonnikoog en Ameland. Toen woog de zeehond 42.4 kilo. De zeehond, die nu iets meer dan een jaar oud is, heeft vervolgens zelf zijn weg naar De Onlanden gevonden.

“Het maken van een goede foto van de achtervoet van Thor heeft me twee ochtenden fotograferen gekost”, zo stelt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum. “Maar vanochtend lukte me het om, door de mist heen, iets leesbaars op de foto te zetten.”

Thor is gek op zonnebaden

Thor houdt van zonnebaden, omdat het goed is voor zijn vacht. Het dier laat zich vaak zien op zandbanken naast waterrijke gebieden in De Onlanden. De reden dat het dier zich zo potsierlijk toont, volgens Van Dijk ook duidelijk geworden. “Op de rug van de zeehond is een rode kleur te zien. Dat is zijn oude vacht. Het dier is aan het verharen en in de zon zitten helpt bij de groei van een mooie nieuwe vacht. De zon geeft Thor veel vitamine D, wat goed is voor huid en haar, net als bij mensen eigenlijk.”

Thor de zeehond in De Onlanden – Foto: Sander van Dijk