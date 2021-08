Zeehond in de Onlanden: “Ideale situatie voor mens en dier”

De zeehond die in de Onlanden vertoeft trekt deze dagen veel bekijks. De zeehond, door Stadblog Sikkom al liefkozend Einzelgänger genoemd, ligt de afgelopen dagen lekker op een zandbank en zwemt er in de buurt.



De zeehond is vanaf een bruggetje precies goed te zien voor de vele mensen die naar het dier komen kijken. Volgens Sander van Dijk, van Zeehondencentrum Pieterburen is dat geen enkel probleem. “De mensen zijn mooi op afstand, een meter of 30 is wel genoeg. Eigenlijk is het een ideale situatie voor mens en dier. Daarnaast ligt de zeehond mooi op een zandbank. Als mensen te dicht bij komen gaat hij zelf wel weg, en komt hij ook niet meer terug,” vertelt Sander.

Volgens Sander zal de zeehond zelf zijn weg terug naar zee waarschijnlijk wel vinden, maar dat hoeft niet heel snel te gebeuren. Zo lang er genoeg vis is en het dier zich goed voelt blijft hij nog wel even hangen. Sander heeft nog een verzoek voor mensen die de zeehond fotograferen met een grote telelens: “De zeehond heeft waarschijnlijk een merkje aan zijn voet, als we die kunnen aflezen weten we ook direct waar de zeehond vandaan komt.”