Zeecontainer overladen met kleding: “Breng geen spullen meer voor Afghaanse vluchtelingen”

nieuws

Natascha Snoek van de Zeecontainer is wel iets gewend, maar wat ze de afgelopen dagen gezien heeft, heeft haar in alle opzichten verbaasd. “Het is echt ongelofelijk.”

Maandagavond doet Snoek ook de duidelijke oproep om geen spullen meer te brengen voor de Afghaanse vluchtelingen. “Eerder vandaag hebben we een container met spullen ingepakt en deze is door een vrachtwagen naar Zoutkamp, naar de noodopvang, gebracht. De vrachtwagen is echter onverrichte zake weer teruggekeerd. Het COA heeft aangegeven dat ze geen spullen meer nodig hebben, en dat hun opslag helemaal vol zit.”

“Honderden appjes gekregen”

Terug naar afgelopen vrijdag. Snoek doet onder andere op OOG Tv de oproep om spullen te brengen voor de Afghaanse vluchtelingen. Het gaat om mensen die de afgelopen dagen geëvacueerd zijn uit Kaboel op hun vlucht voor de taliban. De vluchtelingen hebben nagenoeg niets bij zich. “De oproep is daarna echt viral gegaan. Diverse mensen hebben het gedeeld op hun social media-kanalen. Ik heb honderden appjes binnengekregen, mijn voicemail-box zit helemaal vol en mijn mailbox puilt uit. En dan al die telefoongesprekken nog. Vanuit het hele land zijn mensen spullen gaan sturen. Echt geweldig.”

Zeist

Maar hoe moet het nu met de spullen die niet afgeleverd konden worden? “Die hebben we tijdelijk opgeslagen bij de gemeente. De komende dagen gaan we proberen om die container alsnog op de plaats van bestemming te krijgen. Is het niet in Zoutkamp, dan in Zeist waar ook vluchtelingen worden opgevangen.”

Oproep

En Snoek heeft daarnaast nog een duidelijke boodschap: “Spullen voor Afghaanse vluchtelingen zoeken we op dit moment niet meer. Een uitzondering geldt er voor ondergoed. Dit kunnen we nog wel heel goed gebruiken. Daarnaast mogen mensen wel kleding en spullen doneren voor de klanten van de Zeecontainer. Zo zijn we bijvoorbeeld voor deze klanten specifiek op zoek naar herenkleding.”

Meer informatie over de Zeecontainer vind je op deze website.