Zandpakket langs A7 is niet zwart, maar groen-wit

Foto: Rijkswaterstaat

Automobilisten die vanaf het westen via de A7 de stad binnenrijden, zien sinds half juli een enorme groen-wit zandpakket langs de weg. Normaal zijn die pakketten zwart.

“Het idee kwam van de leverancier”, vertelt Johan Zijlstra van Combinatie Herepoort. “Die vroeg of we het geotextiel voor de gewapende grond een kleurtje wilden geven. We zitten hier dicht bij de trainingsvelden van FC Groningen bij Corpus den Hoorn. Dus groen-wit lag voor de hand.” Zijlstra en zijn team hebben inmiddels de nodige positieve reacties gekregen.

Het zandpakket heet in vaktermen een ‘zandlichaam van gewapende grond. Zijlstra legt het uit: “Gewapende grond is zand dat door middel van geotextiel bij elkaar wordt gehouden, waardoor je het verticaal kunt stapelen. We werken hier aan de zuidkant van de A7, tussen de botrotonde bij de Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. Het groen-witte zandlichaam is de ondergrond voor de nieuwe afrit van de ringweg naar het Vrijheidsplein. Dus voor het verkeer dat vanaf Drachten/Hoogkerk naar de westelijke ringweg rijdt. Later gaan we hier bovenop de nieuwe afrit bouwen. Uiteindelijk zie je er niets meer van.”

