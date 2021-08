Woonbond waarschuwt huurders tegen mislopen huurtoeslag 2020

nieuws

Huurders die vorig jaar recht hadden op huurtoeslag, maar dit nog niet hebben aangevraagd, hebben daar tot 1 september de tijd voor. Dat meldt de Woonbond.

Omdat sinds vorig jaar ook een grote groep extra huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om te controleren of je geen recht had op huurtoeslag, laat de Woonbond weten. In verband met een wetswijziging hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag vanaf 2020.

In 2020 zijn de harde inkomensgrenzen vervallen. Die grenzen zorgden ervoor dat je helemaal geen recht op huurtoeslag meer had als je inkomen boven een bepaald bedrag uitkwam. Sindsdien loopt de hoogte van de huurtoeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. “‘Hierdoor hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag,” zegt woonbondwoordvoerder Marcel Trip. ”Huurders die in het verleden nét boven de inkomensgrens zaten, komen nu wellicht wél in aanmerking.’

Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op huurtoeslag. Of dat het geval is, en wat de hoogte van het bedrag zal zijn, hangt af van de huurprijs, het inkomen en de grootte van het huishouden. Het aanvragen van huurtoeslag over 2020 moet dus deze maand nog plaatsvinden.