Woningprijzen in Groningen blijven stijgen; aantal verkopen daalt

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De gemiddelde woningprijzen in de provincie Groningen zijn, in het tweede kwartaal van dit jaar, met 14,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandagochtend naar buiten heeft gebracht.

De stijging is de grootste in de afgelopen jaren. De prijzen stegen vorig jaar met iets meer dan tien procent, ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van vorig jaar stegen de prijzen met elf procent.

In totaal werden er 1.700 woningen verkocht in de provincie, gedurende het tweede kwartaal van dit jaar. Dat zijn er 129 minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het vierde kwartaal van vorig jaar kende een piek in het aantal verkochte woningen in Groningen, met 2.295 woningen die van eigenaar wisselden.