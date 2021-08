Woningprijzen blijven sterk stijgen in provincie; stijging Stad neemt af

nieuws

Bewerking van foto's van Google Streetview en rechtenvrije foto's via pikrepo.com

De provincie Groningen was in de maand juni opnieuw één van de sterkste stijgers qua woningprijzen. Dat meldt Ortec Finance maandagochtend Maar waar de Stad in de maand mei nog het ‘kokende hart’ was van de verhitte noordelijke woningmarkt, waren dat in juni de oostelijke gemeentes in de provincie.

De gemeentes Oldambt, Westerwolde, Veendam, Pekela en Stadskanaal waren in juni zelfs de gemeentes met de sterkste stijging in de gemiddelde woningprijs. In de gemeente Westerwolde steeg de prijs van een woning met 2,5 procent in één maand. In de laatste twaalf maanden was de gemeente Eemsdelta de sterkste stijger van Nederland, met een gemiddelde waardevermeerdering van 21,3 procent.

Prijzen en transacties stijgen in Stad, maar Ommeland stijgt sterker

In de gemeente Groningen stegen de woningprijzen met 1,32 procent, net iets meer dan het landelijke gemiddelde. Het aantal transacties steeg wel sterk in de Stad (zeven per 1000 woningen).

Maar ook in het aantal transacties was Groningen in juni niet de sterkste stijger van de provincie. Dat was de gemeente Pekela, waar twaalf woningen per 1000 huizen van eigenaar verwisselden. De woningen gingen daar wel voor lage prijzen van de hand (gemiddeld 135.000 euro). Deze gemiddelde prijs was in de gemeente Groningen 282.000 euro.