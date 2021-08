“Woensdag veel bewolking en af en toe zon, na het weekend warm nazomerweer met 25 graden”

nieuws

De kans op nazomerweer na het weekend wordt groter. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er veel bewolking met in de middag af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2, wordt het 20 of 21 graden. Op donderdag is de bewolking opnieuw hardnekkig. In de middag maakt de zon af en toe kans om door te breken. Het wordt 19 graden. Op vrijdag is het overwegend bewolkt en rustig weer bij 18 graden.”

“Tijdens het weekend begint de zon zaterdagmiddag af en toe te schijnen en wordt het 18 tot 20 graden. Zondag is er veel meer zon en wordt het 22 of 23 graden. Na het weekend blijft het warm nazomerweer met in de middag 23 tot 25 graden. De kans op neerslag blijft klein. De zon krijgt veel ruimte en de zuidoostenwind trekt aan.”

