“Woensdag overwegend bewolkt, na het weekend lijkt een noordelijke stroming op gang te komen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Gaat augustus 2021 de boeken in als de maand waarbij geen enkele zomerse dag werd geregistreerd op Eelde? Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hoeven we er de komende dagen in ieder geval niet op te rekenen.

“Woensdag is het overwegend bewolkt met kans op een licht spatje regen maar overwegend is het droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag kan de zon nog even doorbreken. Bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 19 graden. Donderdag is het opnieuw veelal bewolkt. Het is overwegend droog met kans op een licht buitje. Het wordt dan 18 graden.”

“Vanaf vrijdag wordt het warmer met 21 of 22 graden als maximumtemperatuur. Er zijn zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken en er valt een enkele bui. Op zaterdag wordt het 22 of 23 graden en blijft het droog. Zon en wolken zullen elkaar afwisselen. Zondag wordt het waarschijnlijk opnieuw rond de 23 graden maar neemt de kans op een regen- of onweersbui ook toe. Na het weekend lijkt er een noordelijke stroming op gang te komen waarbij het kwik weer naar beneden gaat.”

