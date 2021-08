Woensdag en donderdag geluidshinder en verkeersdrukte rond H.L. Wichersstraat

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Omwonenden van de H.L. Wichersstraat en het Oude Winschoterdiep moeten aanstaande woensdag en donderdag rekening houden met geluidsoverlast en verkeersdrukte, omdat aannemerscombinatie Herepoort opnieuw onderwaterbeton gaat storten.

In totaal wordt er zo’n 2.500 kuub onderwaterbeton gestort in en rond het oostelijke deel van de nieuwe, verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Het beton vormt een afsluitende laag op de bodem van de bouwkuip.

Volgens Herepoort brengen de werkzaamheden overlast met zich mee, zoals geluidshinder en extra bouwverkeer. De werkzaamheden beginnen volgens de aannemerscombinatie iets later dan in de brief staat die omwonenden hebben ontvangen. Woensdagochtend om 07.00 uur beginnen de werkzaamheden en ze gaan continue door tot donderdagmiddag 16.00 uur.