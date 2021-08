Woensdag 21 graden, de komende dagen droog en zonniger

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Langdurig warm weer lijkt er de komende periode nog niet te gaan komen. Wel zullen de komende dagen droog gaan verlopen.

Woensdag wisselen bewolking en zon elkaar af. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 of 22 graden. Het blijft droog, of het moet om wat licht gespetter in de middag gaan. De wind komt uit het zuidwesten, later op de dag draaiend naar west, en is zwak. In de nacht naar donderdag komt de minimumtemperatuur op 15 graden te liggen. Op donderdag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt dan 22 of 23 graden. De wind komt opnieuw uit zuidwestelijke richting en is zwak.

Ook op vrijdag is er ruimte voor de zon. De temperatuur komt met 21 of 22 graden wel wat lager te liggen dan op donderdag. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting, later draaiend naar west. Op zaterdag lijkt de bewolking de overhand te hebben, op zondag krijgt de zon weer wat meer ruimte. De maximumtemperatuur komt op beide dagen rond de 20 graden te liggen.