Werkzaamheden zuidelijke ringweg dag eerder afgerond, weg weer open voor verkeer

Foto: Dennis Smit

Het wegverkeer kan sinds zondagmiddag weer gebruik maken van de zuidelijke ringweg. De afgelopen weken was de weg tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg afgesloten wegens werkzaamheden.

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden tot maandagochtend duren, maar zondagmiddag kon de afsluiting al opgeheven worden. Volgens Combinatie Herepoort zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen. In de zomervakantie heeft men gewerkt aan de aanleg van een extra, derde, rijstrook. Deze is inmiddels ook al deels in gebruik. Alleen ter hoogte van de Euvelgunnerbrug is de derde rijstrook nog afgesloten. Deze strook kan volgend jaar zomer in gebruik worden genomen als de Euvelgunnerbrug ook is verbreed.

Daarnaast is de weg gekanteld. Dit was nodig omdat in de oude situatie, bij regenval, het water de verkeerde kant op liep. De afsluiting van de laatste weken was niet de laatste afsluiting. Vanaf februari gaat de ringweg opnieuw dicht. Dan gaat er een tijdelijk Julianaplein aangelegd worden.

