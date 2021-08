Werkzaamheden Emmaviaduct afgerond, weg weer open voor verkeer

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De werkzaamheden aan het Emmaviaduct zijn afgerond. Zondagochtend werd de laatste belijning aangebracht.

Het viaduct werd vorige week vrijdag afgesloten voor het autoverkeer waarna men begon aan omvangrijke onderhoudswerkzaamheden. Na het wegschrapen van het oude asfalt werd de stalen constructie van de brug onderworpen aan een inspectie. Daaruit bleek dat er wat reparatiewerkzaamheden verricht moesten worden aan de betonconstructie. De afgelopen dagen is er een nieuwe laag asfalt aangebracht. Zondagochtend werd de laatste belijning aangebracht.

De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Aanvankelijk was de verwachting dat het werk pas maandagochtend om 06.00 uur klaar zou zijn. “De werkzaamheden zijn klaar”, laat fotograaf Rieks Oijnhausen zondag aan het einde van de middag weten. Op dat moment was de weg nog afgesloten, maar uit webcambeelden blijkt dat er zondagavond weer auto’s over het viaduct rijden. De afsluiting gold alleen voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers konden gedurende de afsluiting gewoon gebruik maken van de brug.