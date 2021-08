Weer in Groningen blijft ook komend weekend wispelturig

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een echte doorbraak van warm zomerweer zit er ook de komende dagen niet in. Korte periodes met zonneschijn worden vrijdag en komend weekend afgewisseld met bewolking, waar ook regen en onweer uit gaat vallen. De temperaturen blijven relatief laag voor de tijd van het jaar.

Na een donderdagnacht waarin het afkoelt tot veertien graden, begint de vrijdagochtend bewolkt met kans op een regenbui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden in de middag. De matige, zuidoostenwind brengt dan ook meer buien met zich mee.Vrijdagavond klaart het op en laat ook de zon zich soms even zien. In de nacht klaart het verder op en brengt daarmee een zachte nacht.

Zaterdag laat eenzelfde weerbeeld zien als vrijdag, met in de ochtend en het begin van de middag geregeld zon, gevolgd door de kans op regen en onweer. Zondag laat eenzelfde weerbeeld zien, maar dan met kans op buien gedurende de hele dag.