‘Weekend verloopt veelal zonnig, maar kans op een bui neemt zondag toe’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen blijft het relatief zonnig in Groningen, maar vanaf zondag is er vaker kans op een bui. Deze kans neemt na het weekend geleidelijk toe.

Vrijdagochtend begint zonnig en de temperatuur loopt geleidelijk op naar zo’n 25 graden. De wind komt uit het zuidwesten met een matige kracht (windkracht 3). In de avond en nacht koelt het langzaam af tot een graad of dertien.

Ook zaterdag wordt een droge dag, met iets lagere temperaturen. Het kwik loopt dan op tot 22 graden. De wind draait naar het zuidwesten. In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur tot een zwoele 16 graden. Op de zondagochtend neemt de kans op een bui toe, maar in de middag verdwijnen de buien en laat ook de zon zich vaker zien. Temperaturen liggen dan opnieuw iets lager dan de dag ervoor, want het wordt een graad of 20.

In de nacht van zondag op maandag neemt de buienkans verder toe en ook gedurende de maandag blijft er kans op een bui. De temperatuur daalt tot 17 graden overdag en in de nachten naar 14 graden. Na maandag blijft het wisselvallige weer aanhouden.