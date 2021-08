Webcam staat tien jaar gericht op Oostersluis: “Nooit verwacht dat we dit zouden bereiken”

nieuws

Foto: Michel Eising - webcam-oostersluis.nl

De website webcam-oostersluis bestaat deze week precies tien jaar. Eigenaar Michel Eising had tien jaar geleden niet verwacht dat het zo’n grote vlucht zou nemen.

Hoi Michel! Hoe smaakte de taart?

“Haha, nee. Het klinkt als een mijlpaal, maar we hebben er niet met taart bij stilgestaan. We hebben een berichtje geplaatst op onze kanalen dat het alweer tien jaar geleden is dat we gestart zijn, maar voor de rest houden we het beschaafd en rustig.”

Hoe is het tien jaar geleden begonnen?

“Nou, dat is een mooi verhaal. De Tasmantoren is in de zomer van 2010 geopend. Wij hadden wel interesse in een appartement en we zijn toen contact gaan zoeken met een verkoper. Deze nam ons gelijk mee naar de bovenste verdieping. Ik zei, stop maar, want dit kunnen wij helemaal niet betalen. Uiteindelijk hebben we precies dezelfde woning kunnen betrekken alleen dan een aantal verdiepingen lager. En wij vielen gelijk voor het uitzicht. We zeiden, eigenlijk zou iedereen dit moeten zien. En zo is het ontstaan.”

Was het direct een groot succes?

“De stream draaide in het begin op een server die ik hier in mijn appartement had staan. Overigens voor de goede orde, nu klinkt het alsof ik ontzettend technisch ben, maar ik wil de naam Marcel Klip van 112hoogezand.nl hier even genoemd hebben. Die jongen is ontzettend handig en heeft alles opgezet en voor elkaar gekregen. Die mini-server werkte op zich goed, maar we hadden in die tijd best wel wat problemen. Uiteindelijk zijn we overgeschakeld naar een professionele, externe, server en alles draait nu als een klokje.”

Hoeveel kijkers heb je ongeveer gemiddeld per dag?

“Het gaat om ongeveer dertig unieke bezoekers per dag. Maar het wisselt heel erg. Als er interessante weersomstandigheden zijn, dan zie je dat veel mensen je webcam weten te vinden. Hetzelfde gebeurt er als er een ongeluk bij de Oostersluis gebeurt. Dan zie je het aantal bezoekers echt omhoog schieten. En het leuke is ook dat deze mensen uit de hele wereld mee kijken.”

Een webcam die al tien jaar gericht staat op de Oostersluis. Is het project nu klaar?

“Nee, het project is nooit klaar. Laatst hebben we op onze website een toevoeging gemaakt dat je door middel van een grafische weergave kunt zien welke van de twee bruggen open staat. En ook voor de toekomst zijn er plannen. Omdat we nu op een professionele, externe, server zitten is er niet de mogelijkheid om direct in te kunnen zoomen. Terwijl dat eigenlijk wel een hele grote wens is. Dat is een functionaliteit die ik ook nog wel graag in zou willen bouwen. Dus het project is nooit af, en we gaan dan ook vrolijk door.”

De website webcam-oosterluis.nl vind je hier.