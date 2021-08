“We hadden nu 40 IC-bedden willen hebben, maar we hebben er ongeveer 30. We moeten keuzes maken”

Hoofd van de Intensive Care van het UMCG Peter van der Voort maakt zich flinke zorgen voor de komende periode. Het ziekenhuis kan veel minder IC-bedden in de lucht houden dan het eigenlijk zou willen.

“Wat we op dit moment zien is dat we niet genoeg IC-verpleegkundigen hebben om alle bedden te bezetten”, vertelt Van der Voort. “We zien dat IC-verpleegkundigen de afgelopen periode overgestapt zijn naar andere banen of dat ze met pensioen zijn gegaan. Het probleem is overigens niet nieuw, het speelde ook al voor de coronacrisis. Echter omdat de coronapandemie een zware wissel blijft trekken op de ziekenhuisbezetting hebben wij nu te maken met een groot probleem.”

“We hadden 38 tot 40 bedden willen hebben”

Van der Voort geeft aan dat het enkel ligt aan een tekort aan IC-verpleegkundigen. “We hebben genoeg bedden, we hebben genoeg apparatuur en we hebben genoeg dokters. Maar het schort hem aan het aantal verpleegkundigen.” Het probleem speelt niet alleen in Groningen maar wordt in vrijwel alle ziekenhuizen gesignaleerd. “We hadden nu 38 tot 40 IC-bedden in de lucht willen hebben. Maar feit is dat we nu ongeveer 30 bedden hebben.”

“Zorg zal in bepaalde gevallen uitgesteld moeten worden”

De gevolgen zijn helder. “Ik maak me voor de komende periode flinke zorgen. We zullen de Covid-zorg behouden. Maar er zullen ook mensen binnengebracht worden die slachtoffer zijn geworden van een ernstig ongeluk, of die een operatie hebben ondergaan en IC-zorg nodig hebben.” Het in de lucht hebben van minder bedden zal ook harde gevolgen hebben voor de Groningers. “We zullen zien dat niet iedereen op de IC terecht komt die daar eigenlijk wel had moeten zijn. We zullen ook keuzes moeten maken in wie een IC-bed krijgt. En we zullen in bepaalde gevallen ook zorg uit moeten stellen. En dat doet pijn.”

Probleem zal tot volgend jaar gaan duren

Een snelle oplossing voor het probleem ziet Van der Voort ook niet. “Het opleiden kost tijd. En er wordt nu ook opgeleid. Maar feit is dat we vorig jaar de opleiding een half jaar hebben op moeten schorten omdat er ontzettend veel coronazorg geleverd moest worden. We hadden alles en iedereen nodig.” Van der Voort verwacht dat het probleem in de loop van 2022 af gaat nemen.

Betere beloning

Ondertussen stelt men zichzelf ook prangende vragen: “Hoe houden we de huidige IC-verpleegkundigen vast? Wat we tegenwoordig zien is het carrièreperspectief. Na de IC gaat men nog ergens anders werken, terwijl de IC vroeger het eindstation was. We zullen er voor moeten zorgen dat we verpleegkundigen langer vast gaan houden. Om dit te realiseren kan er overwogen worden om nachtdiensten beter te belonen en om onregelmatigheidstoeslagen te verhogen.”

Reactie minister Hugo de Jonge

Demissionair minister De Jonge (CDA) van Volksgezondheid erkent dat het tekort aan IC-capaciteit zich niet snel laat oplossen. “De capaciteit is gewoon begrensd, we moeten alles doen om die zo goed mogelijk op peil te houden, maar zomaar even uitbreiden is echt niet mogelijk.” De Jonge laat verder weten dat alles op alles moet worden gezet om voldoende mensen op te leiden. “En ziekenhuizen kijken onderling hoe ze de spreiding van patiënten kunnen volhouden, zodat je de lasten verdeelt.”