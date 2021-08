Watertoren West moet nieuw visitekaartje voor Stad worden

De watertoren aan de Herman Colleniusstraat wordt mogelijk een hotel en eigenaar Calculus wil de watertoren bovendien toegankelijk maken voor het publiek. De verbouwing van het rijksmonument is in volle gang en OOG nam een kijkje tijdens de werkzaamheden.

Hoewel de omgevingsvergunning voor de aanleg van een hotel nog op zich moet laten wachten, zijn bouwvakkers al enige tijd druk bezig met de verbouwing van het Rijksmonument. In de toren worden, in eerste instantie appartementen en flexwerkplekken gebouwd, maar Vastgoedontwikkelaar Calculus wil eigenlijk een hotel met een grote ontbijtzaal in de watertoren aanleggen.

De ‘appartementen’ worden daarom zo gebouwd, dat ze eigenlijk al hotelkamers zullen zijn op het moment van oplevering. Komend voorjaar moeten de ‘appartementen’ klaar zijn. Dan verwacht Calculus ook duidelijkheid over de vergunning voor een hotelfunctie voor de toren.

De watertoren werd in 1912 ontworpen door de toenmalige stadsarchitect J.A. Mulock Houwer en had tot 2013 zijn publieke functie in de watervoorziening van de Stad. De toren is met een hoogte van 56,30 meter een van de hoogste watertorens van Nederland en had één reservoir van duizend kubieke meter, met daaronder een tweede reservoir van nog eens bijna achthonderd kubieke meter. De watertoren is sinds 1995 een rijksmonument.