Watertoren Herman Colleniusstraat wordt mogelijk hotel en publiek toegankelijk

nieuws

Foto: Sjaak Kempe / Flickr / CC-2.0-by

De Watertoren aan de Herman Colleniusstraat wordt mogelijk een hotel, en bovendien toegankelijk voor het publiek.

Rob Dolfing van de Calculus Groep, die de toren bezit, zegt: ‘Het leek ons een goed idee als de watertoren voor het publiek toegankelijk kon zijn. We kregen daar ook veel vragen over, de belangstelling is groot maar niets is nog zeker.’ Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is eind juli ingediend. De functie Watertoren West verandert dan van wonen naar hotel met hotelbar en ontbijtzaal op de achtste verdieping. Eerder was er een plan om er twaalf appartementen en werkruimtes in onder te brengen.

De watertoren is sinds 1995 een rijksmonument. De toren is ontworpen door de toenmalige stadsarchitect J.A. Mulock Houwer en werd in gebruik genomen in 1912. De toren is met een hoogte van 56,30 meter een van de hoogste watertorens van Nederland en had één reservoir van 1000 m3 met daaronder een tweede reservoir van bijna 80om3. Het bovenste reservoir is tijdens de bevrijding van de stad onherstelbaar beschadigd door Canadees artillerievuur. De toren is eind 2013 door het Waterbedrijf Groningen buiten gebruik gesteld en verkocht.