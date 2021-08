Waterpolo in Oosterhamrikkanaal bij Stadsstrand

sport

Foto via Instagram @waterpologroningen

Waterpoloërs uit Groningen gaan aanstaande woensdag voor de tweede keer beachwaterpolo spelen in het Oosterhamrikkanaal.

Beachwaterpolo is een relatief nieuwe versie van het klassieke spel. In andere landen is de sport al een stuk bekender dan in Nederland, maar ook in ons land wint de sport aan terrein. De regels voor de beach-variant van waterpolo zijn soepeler dan die van de reguliere versie en er wordt met minder spelers tegelijk gespeeld.

Waterpoloërs uit Groningen kunnen aanstaande woensdag om 19.30 uur langskomen bij de ‘beachwaterpolo- arena’ bij het Stadsstrand bij DOT om mee te doen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door waterpologroningen (@waterpologroningen)