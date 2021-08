Wall House II viert 20-jarig bestaan met maand vol feestelijke activiteiten

nieuws

Wall House II aan de A.J.Lutulistraat - Foto via Groninger Museum

Omdat het op 5 september aanstaande twintig jaar geleden is dat het iconische Wall House II in Groningen werd geopend, vinden er een maand lang elk weekend feestelijke activiteiten in en om het gebouw plaats.

De komende maand zijn er in het Wall House onder meer kinderworkshops, waaronder workshops ‘maquette maken’ en ‘architect voor een dag’. Geïnteresseerden in architectuur kunnen op 11 en 12 september, tijdens Open Monumentendag, rondleidingen volgen over het gebouw.

Ook kunstliefhebbers komen aan hun trekken, want in de maand september worden er rondleidingen gegeven door de exposerende kunstenaars Gabrielle Kroese, Ismaël Lotz en Sabine Liedtke in de expositie Are You Now. Daarnaast is deze week al een architectuurfoto-wedstrijd via Instagram van start gegaan.

Gebouwd voor bewoning, maar nooit bewoond

Het Wall House, in 2001 gebouwd op initiatief van de gemeente Groningen, Wilma BV en Kamminga Makelaars ,wordt beschouwd als een van de markantste woonhuisontwerpen van de twintigste eeuw. Het wordt vaak vergeleken met het Schröderhuis van Gerrit Rietveld en de Villa Savoye van Le Corbusier. Het oorspronkelijke idee was dat het bewoond zou worden door een particuliere koper. Maar met een vraagprijs van destijds één miljoen gulden werd er nooit een koper gevonden.

Het Groninger Museum beheert het gebouw sinds 2016 en organiseert er wisselende exposities en activiteiten.

Het complete jubileumprogramma is te vinden op de website van het Groninger Museum.