Waagstraatcomplex is weer in Groningse handen

Het Waagstraatcomplex in Groningen is weer in Groningse handen. Volgens Vastgoedmarkt.nl en PropertyNL.com is het woon-winkelcomplex gekocht door Bert Lokken en zijn bedrijf Vastgoed Groningen.

Naar verluidt betaalde het bedrijf van Lokken een slordige 33 miljoen euro voor het Waagstraatcomplex aan verkoper CBRE Global Investors. De internationale vastgoedmagnaat wilde het complex van de hand doen, omdat het geld nodig heeft om te investeren in winkelcentrum Amsterdamse Poort.

Met de transactie heeft Vastgoed Groningen nu de beschikking over 11.000 vierkante meter extra woningen en winkelpanden in de binnenstad. In het complex zijn onder andere Boekhandel Van der Velde, het News Café. Rituals en Burger King gevestigd. Ook heeft Belsimpel een kantoor in het complex.