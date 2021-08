Vrouw met mes dwingt 20-jarige man om portemonnee af te geven; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die dinsdag getuige zijn geweest van een straatroof aan de Gezellelaan in de wijk Villabuurt-West.

De straatroof vond plaats tussen 17.30 en 17.45 uur. “Een 20-jarige man werd aangesproken door een vrouw”, vertelt de politie. “Zij bedreigde hem met een mes en dwong hem zijn portemonnee aan haar te geven. In de portemonnee zaten diverse belangrijke pasjes en ook een rijbewijs. Wij doen onderzoek naar deze straatroof en komen graag in contact met mensen die iets gezien hebben, en komen graag in bezit van eventuele camerabeelden.”

“Begon ineens met een mes te dreigen”

Het slachtoffer fietste dinsdagmiddag over de Gezellelaan. Vanuit de richting Elsschotlaan kwam een vrouw aanrijden op een matgrijze, zilverkleurige, scooter. In gebrekkig Engels vroeg de vrouw om de weg en vroeg tevens om een klein geldbedrag. Toen de man zijn portemonnee pakte begon de vrouw ineens te dreigen met een mes waarbij het slachtoffer werd gedwongen om zijn portemonnee af te staan. De vrouw stapte vervolgens weer op de scooter en reed weg in de richting van de Bordewijklaan.

Signalement

De vrouw is ongeveer 40 jaar oud en rond de 1.77 meter lang. Ze heeft een blanke huidskleur en een onverzorgd uiterlijk. Ze heeft sproeten op haar handen. Tijdens de straatroof droeg ze een lichtgrijs vest met capuchon, een wit T-shirt, een grijze joggingbroek en witte sneakers met zwarte accenten.

Mensen die iets gezien hebben wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Ook kan via Meld Misdaad Anoniem contact worden opgenomen, telefoonnummer 0800 7000. Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die een camera op de weg hebben gericht.