Vrijdag verkeershinder rond bouwplaats zuidzijde Hoofdstation door betonstort

nieuws

Foto: Groningen Spoorzone

Aanstaande vrijdag gaat aannemer Strukton onderwaterbeton storten in de bouwkuip voor de nieuwe voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling bij het Hoofdstation van Groningen. Vanaf 03.00 uur in de nacht kunnen omwonenden overlast hebben van het komen en gaan van betonwagens.

Strukton begint de dag met het schoonmaken van de wanden. Daarna wordt er, onderin de bouwkuip, een laag grind van 15 centimeter gestort. Vervolgens kan de stort beginnen. Duikers controleren of de diepwanden goed schoon zijn en of alles goed gaat tijdens de stort.

Het storten van de betonvloer moet in één keer gebeuren. Het werk gaat daarom door tot vrijdagavond 22:00 uur. De 1.462 vierkante meter beton wordt 147 vrachtwagenritten aangevoerd vanaf de Betoncentrale Groningen. De vrachtwagens rijden via de busbaan langs het spoor. Het pompen van het beton zorgt naar verwachting niet voor overmatige hinder in de omgeving.